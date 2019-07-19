Ученые выяснили, к чему приводит ожирение у кошек

Ученые из Гуэлфского университета выяснили, чем опасно ожирение у кошек. Для этого был проведен ряд исследований.

Специалисты проанализировали данные о более чем 19 миллионах кошек, проходивших обследование с 1981 по 2016 год. Учитывались такие показатели животного, как пол, порода, а также были ли питомцы стерилизованы или кастрированы.

Выяснилось, что кошки прибавляют в весе не только будучи котятами, но и в среднем на протяжении их жизни. При этом самцы чаще достигают высоких пиковых значений веса, чем самки. Кроме того, стерилизованные или кастрированные животные в среднем весят больше.

Ученые посоветовали хозяевам кошек тщательно следить за весом их питомцев. Сделать это можно благодаря регулярным посещениям ветеринара и контролем питания животных.

Ожирение представляет серьезную опасность для кошек — в будущем оно приводит к диабету, болезням сердца, остеоартроза и рака. При этом на первоначальных стадиях проблемы со здоровьем у этих животных проявляются не так явно, как у собак, пишет издание Journal of the American Veternity Medical Association.

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