Врачи в Москве успешно прооперировали женщину с редкой патологией носовых пазух
Медики научно-исследовательского клинического института имени Л. Свержевского провели операцию женщине с редкой патологией носовых пазух. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Первоначально пациентка обратилась с жалобами на непрекращающуюся головную боль, которая усиливалась с пришествием холодной погоды или при резкой смене метеорологических условий. В частности, женщина наблюдалась у невролога. В последние полгода симптомы тем не менее усугубились.
— После проведенного МРТ-исследования были выявлены образования в области носовых пазух. После дополнительных исследований был поставлен диагноз — мукоцеле решетчатого лабиринта и лобной пазухи, — пояснили в пресс-службе.
После определения недуга врачи провели операцию. Им удалось скорректировать форму носовой перегородки и удалить измененные ткани, блокировавшие носолобное соустье.
В настоящий момент женщину уже выписали из больницы. За ней будут амбулаторно наблюдать. Об этом пишет агентство «Москва».
Читайте также: Врачи в Москве спасли жизнь 19-летнему пациенту после падения с пятого этажа