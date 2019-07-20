Москвичи решили более 3,5 миллиона проблем с помощью портала «Наш город»
За семь лет работы с помощью портала «Наш город» удалось решить более 3,5 миллиона вопросов. В среднем ежедневно устраняется около 2,5 тысячи городских проблем. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
— В конце 2018 года портал отметил решение трех миллионов проблем, выявленных жителями города. Сегодня, спустя всего полгода, портал «Наш город» помог жителям столицы разрешить еще полмиллиона проблемных вопросов и сообщает о решении трех с половиной миллионов проблем, — сообщил он.
Александр Пищелко подчеркнул, что главной причиной такого роста показателя эффективности портала является повышение доверия москвичей к электронным сервисам города.
Каждое пятое нарушение, отмеченное на портале, устраняется за один день, а каждое второе — за два. Для удобства пользователи могут воспользоваться классификатором с десятью основными проблемными темами, в которых можно сделать выбор из более чем 200 подкатегорий, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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