МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой
Пресс-служба столичного регионального управления МЧС России предупреждает, что 20 июля во второй половине дня на территории Московской области ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
Как передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва», указанные погодные условия могут продолжаться с сохранением до 21:00.
В связи с этим МЧС рекомендует снижать скорость при управлении транспортным средством, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам же настоятельно советуют обходить рекламные щиты, высокие посадки и все, что может представлять опасность при указанных выше погодных условиях.
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