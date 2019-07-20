Горожан предупредили о возможных задержках пригородных поездов
Задержки пригородных поездов на участке Тверь-Москва возможны в районе станции Подсолнечной. Проблема заключается в неисправности контактных сетей на указанной территории.
- Пассажиры обычных электричек могут без доплат и допсборов пересаживаться на «Ласточки», - передает Twitter Московского транспорта.
Из-за неисправности контактной сети в районе Подсолнечной возможны задержки пригородных поездов на участке Тверь — Москва.— Московско-Тверская ППК (@mtppk) 20 июля 2019 г.
Пассажиры обычных электричек могут без доплат и допсборов пересаживаться на «Ласточки». Неиспользованные билеты принимаем к возврату без ограничений.
Отмечается, что билеты, которые не были использованы, в кассах принимаются к возврату без ограничений.
В настоящее время специалисты принимают все возможные меры, чтобы нормализовать движение пригородных составов. Пассажиров попросили внимательнее следить за объявлениями на станциях и в поездах.
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