Российские ученые занялись превращением лунного грунта в бетон
Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук Евгений Слюта рассказал, что отечественные исследователи занимаются разработкой способа превращения лунного грунта в твердое покрытие наподобие бетона.
С учетом планов по освоению Луны и отправке туда людей ученые продумывают способ добиться спекания лунного грунта, поскольку в оригинальной форме реголит будет сильно липнуть к скафандрам, научным аппаратам и объектам инфраструктуры. Крайне негативное воздействие лунная пыль оказывает на солнечные батареи.
Исследователи рассматривают возможность использования солнечной энергии, лазерного воздействия и микроволнового излучения. Пока разработки находятся на начальном этапе, сообщает РИА Новости.
Ранее Евгений Слюта заявил, что при нынешнем уровне развития техники добывать полезные ископаемые на Луне не имеет смысла. Ученый объясняет, что запасы редкоземельных элементов на Земле вполне достаточны. А вот на Луне минералов не так уж и много.
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