Дочь Алсу исполнила песню Леди Гаги и Купера
Дочь Алсу Микелла Абрамова опубликовала в социальной сети Instagram видео, на котором она исполняет песню «Shallow».
Эту песню спели Леди Гага и Брэдли Купер в фильме «Звезда родилась». Так Микелла отреагировала на скандал, разразившийся вокруг пары.
— Немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего, — иронизирует юная певица, намекая на резко возросшую популярность Гаги.
Также Микелла пообещала подписчикам чаще выкладывать песни. И рассказала о своих впечатлениях от нового музыкального инструмента.
— Испробовала мою новую укулеле. Звучит, — пишет Абрамова.
Напоминаем, что россияне устроили флешмоб на странице Леди Гаги, потому что, по слухам, именно она стала причиной расставания Купера и российской модели Ирины Шейк.
Зарубежные журналисты отреагировали на активность россиян по-разному: кто-то переводил самые смешные комментарии, кто-то назвал происходящее настоящей травлей Леди Гаги.
В свою очередь Иосиф Пригожин заявил, что вся история объясняется национальной русской чертой характера.
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