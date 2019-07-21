Всех детей, отравившихся в лагере в Крыму, выписали из больницы
• 14:16 • 21 июля 2019
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Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме
Фото: https://pixabay.com/ru/
Все дети, госпитализированные в результате отравления в детском оздоровительном лагере «Лучистый» в Крыму под Евпаторией, выписаны из больницы.
— Все госпитализированные из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» в Евпаторийскую городскую больницу по состоянию на 21 июля выписаны, — сообщает Минздрав Крыма.
Отмечается, что детям была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что в больницу Евпатории из местного лагеря были госпитализированы 57 детей и вожатых. Инцидент произошел 16 июля, во вторник, в детском лагере «Лучистый».
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