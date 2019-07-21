Британский музыкант Эд Ширан посетил свою скульптуру в парке Горького
Всемирно известный британский музыкант Эд Ширан впервые выступил в Москве с сольным концертом в пятницу, 19 июля, на стадионе «Открытие Арена» в рамках концертного тура Divide, после чего посетил парк Горького и оставил свой автограф на пятиметровой статуе, посвященной его посещению России.
— После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре, — цитирует сообщение сервиса «Яндекс.Музыка» РИА Новости.
Инсталляция «Привет, Эд!» была установлена незадолго до концерта Ширана перед главным входом в парк Горького.
Эд Ширан уже несколько лет ездит по миру и дает грандиозные многотысячные концерты. В 2017 году он стал самым продаваемым мировым исполнителем.
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