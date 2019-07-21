Доктор наук предложил ввести в каждом регионе России свои летние каникулы

По данным американских ученых, длительные летние каникулы отрицательно влияют на психику как учеников, так и педагогов. В сентябре дети испытывают сильный стресс, а переживания провоцируют различные болезни из-за повышения давления или сбоев в нервной системе.

«Вечерняя Москва» спросила у экспертов, надо ли сокращать летние каникулы и как предотвратить стресс перед началом учебного года.

Доктор педагогических наук, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков пояснил «ВМ», что разговоры о сокращении летних каникул ведутся давно, но не имеют под собой рациональной почвы.

— Нам предлагают ориентироваться на западный пример того, что летом каникулы короче, но зато в середине учебного года длиннее. Да, такая система существует в Болгарии, Чехии, Словакии и других странах. Но надо, во-первых, учитывать климатические особенности, а также график их национальных праздников. А во-вторых, они и сами признают, что их система несовершенна, — сказал эксперт.

Сергей Комков предложил уйти от единообразия летних каникул по всей России, а сделать гибкую сетку начала и окончания каникулярных дней в зависимости от региона проживания.

— У нас в стране различные природные особенности, и нельзя одинаково оценивать Дальний Восток, Сибирь, среднюю полосу, южные края РФ. За основу нужно брать общее количество учебных часов, но строить каникулярную сетку исходя из региональных особенностей, — посоветовал эксперт.

Например, в районах Крайнего Севера, где короткое лето начинается в мае, имеет смысл сделать каникулы май–июнь–июль. А начинать учебный год лучше в августе, когда заканчивается благоприятная для отдыха пора и ребятишки из стойбищ переходят на интернатное обучение.

— Мы обсуждали это на одной международной педагогической конференции в Чехии, и наши зарубежные коллеги с нами согласились, — отметил президент Всероссийского фонда образования.

Важно сделать так, подчеркнул ученый, чтобы ребенок максимально получил заряд солнечной энергии, тепла и отдыха.

Мнение Сергея Комкова подтверждается и опытом Америки, которая похожа на Россию разнообразием климата.

В США нет единой даты начала каникул. Все зависит от штата, округа и даже конкретной школы. Летние каникулы начинаются в конце мая — июне и длятся примерно 10 недель. На северо-востоке США школьники начинают новый учебный год в первый понедельник сентября, после Дня труда. А в южных штатах занятия идут уже с конца августа.

График сезонных каникул в разных штатах тоже свой. В некоторых дети отдыхают на День Колумба (12 октября) всю неделю, в других — только один день.

Также американцы очень любят проводить всей семьей праздник День благодарения (4–5 дней начиная с последнего четверга ноября). Отмечают каникулами и Рождество (с 20 декабря по 3 января) и наступление весны — гуляют всю неделю в конце марта — апреле.

Таким образом, американские дети отдыхают не меньше наших.

Что касается стресса после длительного отдыха, то существует множество методик, позволяющих ребенку плавно войти в учебный процесс.

— В младших и средних классах надо начинать с игровых занятий, чтобы ребята вспоминали то, что они получили летом. Первые 2–3 недели не нагружать их смысловыми задачами, а играть, задавать развлекательные познавательные сочинения, изложения, творческие работы и устраивать конкурсы, но использовать их в учебных целях, не давая сразу активно новый материал. Важно повторить предыдущий, пройденный ранее, восстановить в памяти и закрепить то, что было изучено в прошедшем году, — советует Сергей Комков.

Что касается старших школьников, то здесь достаточно одной недели для вводного курса, а потом нужно начинать вводить их в активную деятельность, считает эксперт.

— Главное, старшим не давать расслабляться в сентябре и предъявлять жесткие требования, а с младшими в первый период занятий больше использовать элементы игры, — подытожил педагог.

Надо ли заниматься со школьниками летом?

— Можно и нужно заниматься, но только проводить эти занятия в форме познавательных игр и конкурсов. В детских лагерях, домах отдыха, лагерях при школах в городе. Чтобы не просто это были развлекательные мероприятия, а с элементами познания и творчества, чтобы ребенок активно тренировал память и мозг. Не надо его заставлять зубрить, учить, специально писать, — уверен Комков.

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