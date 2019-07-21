Иран заявил, что не может отпустить задержанных на танкере людей
Власти Ирана выступили с заявлением, что не могут отпустить домой людей, которые задержаны на британском танкере Stena Impero на территории Ормузского пролива. Напомним, что там же в настоящее время находятся трое жителей Российской Федерации.
Посольство РФ в Тегеране уже получило сообщение, что власти страны не отпустят задержанных граждан.
Как передает РИА Новости, экипаж танкера в полном составе будет находиться под стражей до завершения следственных процедур.
Иранская сторона подчеркивает, что ранее задержанное судно стало фигурантом инцидента с местным рыболовецким кораблем.
Экипажу танкера пытаются вменить нарушение международных норм. Однако то, какие правила не были соблюдены – не уточняется.
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