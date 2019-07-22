Умер актер из комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82»
Актер Денис Кмит, известный по роли в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет. Об этом в личном микроблоге сообщил продюсер Вячеслав Шмыров.
По его словам, Кмит больше 30 лет провел в инвалидном кресле после травмы позвоночника. Он также добавил, что три месяца назад ушла из жизни его мать, фотохудожник Галина Кмит.
— Боюсь думать об этой трагедии, — написал продюсер в Facebook.
Напомним, что кинокартина «Спортлото-82» увидела свет в 1982 году. В фильме Кмит сыграл Павла, жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Вскоре после участия в съемках он серьезно травмировал позвоночник. Впрочем, это не помешало ему найти в себе силы сыграть в фильме «Ка-ка-ду» и сериале «Поворот ключа». Кроме того, он занимался поэзией и изобразительным искусством.