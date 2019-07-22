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Сергей Собянин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем

Наталья Тростьянская
• 12:23 • 22 июля 2019
Мэр пожелал вдове писателя здоровья и долгих лет жизни
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Мэр пожелал вдове писателя здоровья и долгих лет жизни
Фото: Сергей Калачев/РИА Новости

 Вдова писателя Александра Солженицына Наталия Солженицына отмечает 80 лет. Мэр Москвы поздравил ближайшую помощницу писателя и президента Фонда Солженицына с юбилеем.

— Сегодня юбилей Наталии Солженицыной. Много лет она играла огромную роль в жизни мужа, Александра Исаевича, а сегодня сохраняет его наследия и память о писателе, - написал Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте». — Наталия Дмитриевна — душа Дома русского зарубежья.

Мэр пожелал ей здоровья и долгих лет жизни.

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