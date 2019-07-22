Украинский юрист заявил, что генпрокурор страны «куда-то исчез»
Бывший заместитель руководителя администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов на своей официальной странице в социальных сетях написал об исчезновении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Отмечается, что сейчас его обязанности временно исполняет заместитель пропавшего Дмитрий Сторожук.
— Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук, — пишет Портнов в Facebook.
Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране будет сформировано новое правительство с новым генеральным прокурором. Именно после этого, по словам главы государства, и могут начаться «посадки» коррупционеров и не только.
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