Часть пассажиров задержанного рейса отправились в Анталью из Внукова
• 21:02 • 22 июля 2019
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Самолет отправился в Анталью в 20:27
Фото: Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»
Часть пассажиров с задержанного рейса авиакомпании Azur Air Москва — Анталья вылетели из аэропорта Внуково. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной аэропорта Внуково.
Самолет отправился в Анталью в 20:27.
Ранее стало известно, что рейс авиакомпании Azur Air Москва — Анталья задержали на 16 часов в аэропорту Шереметьево по техническим причинам. Вылет должен был состояться в 02:50.
В связи с переносом рейса людям предоставили напитки, питание и предложили места в гостинице. Часть пассажиров перевезли во Внуково за счет авиакомпании.
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