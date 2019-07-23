Певица Кристина Агилера впервые даст сольный концерт в Москве
Американская поп-певица, обладательница нескольких музыкальных премий «Грэмми» Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве на «ВТБ Арене» в рамках европейских гастролей X Tour, сообщается на официальном сайте площадки.
Музыкальная карьера Кристины Агилеры началась еще в детстве, когда она выступила на конкурсе юных талантов. Ее дебютный альбом вышел в 1999 году, на сегодняшний день она выпустила восемь студийных пластинок и удостоилась звезды на Аллее Славы в Голливуде.
— В прошлом году Кристина выпустила свой новый альбом Liberation. Готовящиеся европейские гастроли X Tour, в рамках которых Агилера посетит Россию, будут основаны на программе именно с этого альбома. Впрочем, можно не сомневаться, что на концерте в «ВТБ-Арене» в июле прозвучат также самые любимые и узнаваемые хиты всех прошлых лет, — говорится в сообщении на сайте.
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