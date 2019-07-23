Сергей Шнуров продолжил стихотворный поединок с Ксенией Собчак
• 02:48 • 23 июля 2019
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Сергей Шнуров припомнил Собчак «Дом-2»
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в соцсети очередной стих, в котором заявил, что все рифмованные опусы телеведущей Ксении Собчак пишет за нее режиссер Константин Богомолов.
Журналистка в ответ вызвала музыканта на стихотворную дуэль. Сергей Шнуров ответил ей в стихотворной форме.
— Честная, спросите у Максима. Репутация у ней, побойтесь бога. Все предъявы ваши вышли мимо. И не трогают ее даже немного, — написал певец в Instagram.
Ксения Собчак и Сергей Шнуров еще зимой устроили стихотворную дуэль в Сети. Они всячески оскорбляли друг друга. Со временем «батл» сошел на нет.
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