Специалисты выявили недостаток витаминов в фруктах на прилавках Москвы
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в абрикосах, узбекской черешне и армянской клубнике пониженное содержание витаминов. Оно не соответствует нормам. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с МИА «Россия сегодня».
— Во всех исследованных образцах черешни, абрикосов и клубники количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для традиционного содержания в данных видах продуктов, — сообщили эксперты Роспотребнадзора.
Так, в черешне содержание железа в шесть раз меньше нормы, клубнике — в четыре раза, в абрикосе — в два раза.
При этом специалисты не выявили в данных продуктах пестициды и соли тяжелых металлов, фрукты соответствуют нормам безопасности.
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