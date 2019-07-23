Почти два миллиона пассажиров выбрали новые автобусные маршруты в ТиНАО

За последние полгода почти два миллиона пассажиров воспользовались автобусами, следующими по 13 новым маршрутам в ТиНАО. Запуск транспорта на данных направлениях состоялся 21 декабря 2018 года.

Примечательно, что около половины поездок (925 тысяч) совершили пассажиры, которые имеют льготы на оплату проезда, включая школьников и студентов. Ранее такой возможности они не имели, так как по данным путям не следовал городской транспорт.

По вышеуказанным направлениям передвигаются 69 современных автобусов экологического класса «Евро-5» с повышенным комфортом Фото: https://www.mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В государственном казенном учреждении «Организатор перевозок» отметили повышение востребованности транспорта на новых маршрутов, которые, в частности, помогают горожанам добраться до школ, вузов, детских садов, больниц и поликлиник, офисов госуслуг и торговых центров без пересадок.

— Если за первый месяц работы, январь, автобусы перевезли порядка 140 тысяч человек, то за шестой, июнь, — уже 360 тысяч, — подчеркнул руководитель организации Павел Павлов.

Отмечается, что автобусы ходят до Троицка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевский, а также до ж/д станций Крекшино, Щербинка, Бекасово-1 и Бекасово-Сортировочное. Десять маршрутов связывают поселения округов, а еще три — населенные пункты с ближайшими станциями метро. В общей сложности в ТиНАО данным транспортом пользуются приблизительно 73 тысячи местных жителей.

По вышеуказанным направлениям передвигаются 69 современных автобусов экологического класса «Евро-5» с повышенным комфортом. Они оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями номера маршрута. Более того, в них имеются пандусы для маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками. Соответствующая информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.

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