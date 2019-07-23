Милонов потребовал запретить мужчинам ходить по улицам с голым торсом
• 09:21 • 23 июля 2019
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По словам парламентария, нагота допускается на пляжах, лужайках или дома, но не на улицах и парках города
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6VWDFd3l7rg)
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить мужчинам на уровне закона ходить с обнаженным торсом по улицам.
По его словам, нагота допускается на пляжах, лужайках или дома, но не на улицах и парках города.
— Это самоидентификация людей с уровнем образования ниже трех классов и уровнем шимпанзе требует самовыражения, — возмутился парламентарий.
Любопытно, что, по словам Милонова, запрет не касается мини-юбок. Он выразил уверенность, что ношение данного предмета одежды не является настолько «эстетически неправильным» как «прогулки без майки». Об этом пишет агентство «Москва».
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