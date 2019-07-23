Мосгоризбирком опроверг браковку
В официальном заявлении Мосгоризбиркома говорится, что избирательные комиссии не браковали подписи в пользу кандидатов в депутаты Московской городской думы от избирателей с номерами и сериями паспортов, начинающимися на цифру «0». Сообщения об этих случаях появились в социальных сетях.
— Относительно распространенных в сети интернет слухов о якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающимися на «0», вследствие ошибочно сформированных запросов в миграционную службу поясняем следующее. Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них, учитывали возможность пропуска значения «0» и не браковали такие подписи, — говорится в сообщении пресс-службы Мосгоризбиркома.
На данный момент подобные единичные случаи зафиксированы лишь в отношении подписей за кандидата в депутаты Мосгордумы Анастасию Брюханову.
В пресс-службе Московской городской избирательной комиссии также отметили, что в случае выявления подобных фактов в дальнейшем такие подписи будут исключаться из числа недействительных в пользу кандидата.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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