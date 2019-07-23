Современную школу построят в районе Бескудниково

Школу на 550 мест, оборудованную по последнему слову техники, построят в районе Бескудниково. В ней будет зал хореографии, спортзал, медиатека и другие образовательные пространства.
Площадь школы, которая разместится по адресу: микрорайон 6, корпус 16, составит 10 тысяч квадратных метров.
— В центре композиции — выступающий цилиндрический объем актового зала, который становится центром и внешней, и внутренней планировки. Фасады облицуют яркими панелями желтого и зеленого цветов, которые чередуются с витражным остеклением, — рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На прилегающей к школе территории появятся игровые площадки для учеников младших классов, спортивная площадка и площадь для торжественных мероприятий.
Кстати, художник нарисовал виртуальную фреску в Культурном центре ЗИЛ.
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