Росстат объяснил увеличение числа мигрантов в РФ
Резкое увеличение числа мигрантов в России с начала текущего года связано с тем, что теперь МВД передает более полные данные о миграции. Соответствующую информацию предоставил представитель Росстата.
— Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло, — указано в сообщении.
При этом подчеркивается, что показатели миграции в пределах страны сократились, а прирост за январь–апрель текущего года связан с получением в РФ временной регистрации.
В Росстате также добавили, что большинство мигрантов, временно зарегистрированных в стране, получили соответствующие документы на срок от 9 до 12 месяцев. В связи с этим к концу текущего года можно ожидать увеличения числа мигрантов, покидающих территорию России, передает РБК.
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