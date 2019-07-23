Иванка Трамп ошиблась в названии страны при поздравлении Бориса Джонсона
• 20:37 • 23 июля 2019
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Ошибку за Иванку Трамп сделал автоматический редактор текста в телефоне
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ngjA3-RDFtI)
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила опечатку в своем Twitter, поздравляя Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Вместо «Соединенного Королевства» (United Kingdom) она написала «Соединенного Кингстона» (United Kingston).
Возможно, ошибку за Иванку Трамп сделал автоматический редактор текста в телефоне. Вскоре она исправила опечатку, но фотографии с неправильным написанием распространились в социальных сетях.
Пользователи Интернета вспомнили, что подобные ошибки совершал президент США Дональд Трамп. Например, он написал «принц Китов» (prince of Whales) вместо «принц Уэльский».
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