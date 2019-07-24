Начальник отдела кадров рассказала, как исправить ошибку в трудовой книжке

Начальник отдела кадров Надежда Чикранова рассказала, как вносить исправления в трудовую книжку так, чтобы не вызвать вопросов у будущих работодателей.

Как известно, все записи в документе сотрудника должны быть оформлены корректно. Вместе с тем от ошибок при заполнении книжки никто не застрахован. Более того, иногда правки попросту требуются. К примеру, когда сотрудник меняет место работы, фамилию и т.п.

В случае выявления каких-либо неточностей их можно исправить «как по месту работы, где эта запись была сделана, так и по новому месту работы на основании соответствующих документов».

Чтобы правильно внести правку, необходимо одной чертой зачеркнуть неверную запись и приписать нужные данные чуть выше. На внутренней стороне обложки трудовой книжки обязательно оставьте пометку с информацией о документе, подтверждающем изменения. К ним относятся: паспорт, свидетельство о рождении, браке или разводе, документ о получении образования. При получении нового образования старое зачеркивается, подчеркнула специалист.

Отдельного разбора заслуживает раздел со стажем и награждениями. В нем коррективы может оставить как бывший, так и новый работодатель, но исключительно на основании официальных документов или справок с прежнего места работы.

— Если организация, внесшая неправильную запись в трудовую книжку сотрудника, была реорганизована, то исправление вносит ее правопреемник, — пояснила Чикранова. Если же компания была устранена, подтверждающие документы запрашиваются в архиве.

Особое внимание обратите на нумерацию записей: она должна быть сквозной. Впрочем, и ее можно и нужно исправить, если была допущена ошибка при заполнении.

В некоторых случаях, рассказывает эксперт, разрешается обойтись и без исправлений. Например, если запись в книжке смазалась, но по-прежнему разборчива, ее допустимо оставить такой, какая есть. Помимо прочего, если страницы документа слиплись и остались незаполненными, их также можно не трогать. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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