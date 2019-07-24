Бизнес на вынос: эксперты обещают кофейный бум

Число кофеен в России и Европе вырастет в полтора раза уже в ближайшие пять лет. Корреспондент «ВМ» выяснила, как развивается этот рынок в столице и что влияет на спрос.

Небольшие стартовые вложения, стабильно большое количество покупателей, пребывание в не теряющем популярности тренде — эти факторы способствуют тому, что открытие собственной кофейни является едва ли не самым популярным стартапом среди новичков в сфере предпринимательства.

— Главным драйвером для рынка будет формат «кофе на вынос» — его легко масштабировать благодаря лояльным требованиям к помещению, — утверждает сооснователь одной из крупных сетей кофеен Алексей Балкин. — Часто кофе вообще продают из павильонов и ларьков, размещенных на центральных улицах с высокой проходимостью, и это быстро окупается.

Как показало исследование американской компании изучения рыночной конъюнктуры NPD Group, по количеству кофеен, принадлежащих более или менее узнаваемому бренду, Россия располагается на пятом месте в мире, уступая лишь Великобритании, Германии, Франции и Турции.

Отмечается спрос потребителей на натуральный кофе ручной обжарки, а также интерес к редким позициям с пометкой «здоровый образ жизни».

— Я бы рекомендовала покупать кофе только у тех, кто занимается им профессионально, — говорит четырехкратная чемпионка России по приготовлению кофе, бариста Ольга Мелик-Каракозова. — И это явно не торговые центры или супермаркеты. Сами зерна лучше брать непосредственно у обжарщиков: так напиток будет свежим.

Важнейшую роль в успехе кофейного бизнеса играет выбор локации. Одним из наиболее удачных мест считается близость к крупным офисным центрам и арт-пространствам. Крупный российский портал, посвященный трудоустройству, выяснил, что больше трети москвичей выпивают несколько кружек кофе на протяжении рабочего дня. При этом лишь половина из них пользуется установленной в офисе кофемашиной.

— Кофеин обладает многофакторным действием на наш организм, воздействуя на все системы его жизнеобеспечения, — считает главный врач Городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников. — Потребление до 400 миллиграммов кофеина в день — а это три-четыре чашки — считается безопасным. Добавлю, что он действительно снимает усталость. К тому же им издавна лечили головную боль. Правда, тут есть и обратная сторона медали: резкий отказ от кофе может спровоцировать мигренозный приступ.

По прогнозам специализирующегося на кофейной продукции сайта Allegra World Coffee Portal, ведущим трендом ближайших лет станет мода на так называемый фирменный кофе, который отличает повышенное качество и необычная локация производства зерен. А привычные капучино и американо, которые эксперты называют любимым напитком кофеманов, постепенно вытеснят нестандартные и авторские позиции меню.

— Открыть свою кофейню в Москве просто, — считает бизнес-тренер, ведущий авторских тренингов Игорь Матвиенко. — Несмотря на высочайший уровень конкуренции, этот рынок достаточно дружелюбен в плане атмосферы. Гибкость бизнеса позволяет вводить разного рода программы лояльности, что тоже привлекает клиентуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Бухаров, президент федерации рестораторов и отельеров России:

— То, что сейчас принято называть кофейнями, живет и развивается далеко не за счет кофе. Если вы закажете кофе в Италии, вам принесут эспрессо. Если вы закажете кофе в Москве, вам начнут предлагать раф, капучино, чай матча и так далее. А еще вдобавок закуски, пирожные и прочее. Это маленькое предприятие, которое экономически действительно выгоднее и безопаснее, чем крупный ресторан. Но приходят в такие заведения не за кофе.

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