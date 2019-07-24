Дети от шести лет смогут посещать Останкинскую башню
24 июля минимальный возраст посетителей Останкинской башни был снижен с семи до шести лет. Юные москвичи и гости столицы теперь смогут увидеть город с высоты 337 метров. Об этом рассказали в пресс-службе телебашни.
— Ограничение было связано с обеспечением безопасности на случай чрезвычайной ситуации. В настоящее время правила пересмотрели, и теперь возрастной ценз понижен до шести лет, — указано в тексте сообщения.
Также ребята смогут посетить интерактивный мультимедийный комплекс, расположенный на первом этаже башни, и понаблюдать за метеорологическими сводками, которые транслируются на экраны в режиме реального времени.
Кроме того, посетителям доступен парк «Путешествие в юность», открытый на территории Останкинский башни, передает РИАМО.
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