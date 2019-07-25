Мишонова: Избиение девочки-инвалида в Электростали не подтвердилось

Медики заявили, что травм, опасных для жизни, у девочки-инвалида из Электростали обнаружено не было. Также выяснилось, что дети отрицают факт драки с ней. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

— Все дети из благополучных семей. Свою вину отрицают и утверждают, что девочка упала в приступе во время игры в «казаки-разбойники». По предварительным данным, женщина, которая вызвала скорую, момента избиения не видела, – объяснила Мишонова.

Также она рассказала, что сейчас врачи следят за состоянием ребенка, уже проведено обследование здоровья девочки.

— Сейчас она чувствует себя нормально, ее уже отправили с отчимом домой. В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства, при которых девочка получила ушибы. По предварительным данным, факт избиения не подтверждается. Ждем завершения проверки, – пояснила детский омбудсмен.

Напоминаем, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Электросталь три ребенка 10-13 лет напали с прутьями на девочку-инвалида на детской площадке.

Читайте также: Москвичка перевела 300 тысяч рублей незнакомцу, угрожавшему похитить ее дочь