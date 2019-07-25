Власти США собрались отменить мораторий на смертную казнь
Неофициальный мораторий на смертную казнь, который действовал почти 20 лет, собрались отменить власти Соединенных Штатов Америки. Пять казней правительство страны намерено провести уже в декабре 2019 года.
В настоящее время высшая мера разрешена только на территории 31 штата. Известно, что большинство приговоренных отправляют в последний путь с помощью летальной инъекции. Кроме того, в некоторых округах разрешается проводить казни через расстрел, повешение или газовую камеру.
Как передает РИА Новости, правительство США будет назначать высшую меру для тех, кто совершил наиболее ужасные преступления.
Крайняя на данный момент казнь в Америке состоялась в конце 2018 года. Тогда высшую меру наказания применили к убийце двух человек, осужденному 35 лет назад.
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