Протоиерей Смирнов подтвердил информацию о своей госпитализации в Москве
• 19:51 • 25 июля 2019
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По словам священника, на данный момент диагноз уточняется, так что информация об инсульте не является полностью достоверной
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов подтвердил информацию о том, что он госпитализирован в НИИ имени Н. Склифосовского. Священник находится в отделении кардиореанимации.
— Я не скажу, что у меня тяжелое состояние. Но это еще и не нормальное состояние, однако жизни уже ничего не угрожает, — рассказал он.
По словам священника, на данный момент диагноз уточняется, так что информация об инсульте не является полностью достоверной.
В медицинским учреждении подчеркнули, что состояние пациента на данный момент оценивается как тяжелое, передает агентство городских новостей «Москва».
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