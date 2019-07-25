Деревня с видом на «Москву-Сити»

Обитают в этом живописном уголке, расположившемся на западе столицы, между районами Филевский парк и Крылатское, потомки тех, кто видел царя Ивана Грозного. «ВМ» отправилась туда, чтобы прикоснуться к частичке живой истории и услышать невероятные предания из жизни местных.

Первые упоминания о деревне, согласно летописным сводкам, относятся к 1646 году. Тогда здесь насчитывалось шесть дворов и проживали 11 человек. К концу XVIII века в деревне было уже 156 жителей. В последующие годы численность только росла. В 1992 году весь искусственный остров, на котором находится Терехово, передали под строительство детского «Парка чудес», но проект не осуществили. Сейчас в поселении полным ходом идет строительство станции «Терехово», которая войдет в западный участок Большой кольцевой линии метро.

Сегодня в этом уютном уголке столицы сохранился 31 двор, а зарегистрированы 87 жителей. На окраине деревушки имеется несколько конюшен, в которых можно увидеть и белогривых лошадок, и забавных пони.

К живописной деревне, расположенной всего в десяти километрах от Кремля, ведет одна-единственная круговая дорога, которая начинается от улицы Нижние Мневники. Примечательно, что в официальных адресах этой местности нет названия улиц. Вместо них на каждом заборе имеются надписи: «Поселок Терехово, дом № такой-то…» Во время прогулки по окрестностям складывается впечатление, что деревня пустует.

Лишь изредка можно встретить шуструю хозяюшку, которая собирает яблоки или вывешивает свежевыстиранное белье. Пышные зеленые пейзажи чередуются с колоритными избушками, которых, к сожалению, осталось не так уж и много. В одном из самых примечательных домов — 1824 года постройки — живет семья Богачевых.

— Вот мой дед — Георгий Орлов, который строил это родовое поместье, — говорит местный житель Андрей Богачев, указывая на поблекшее со временем фото мужчины в забавной шляпе. — Рядом я, моя мать и брат.

Андрею здесь, к слову, всего полтора года.

— Чертоги эти помнят все, — поглядывая в сторону деревянного терема, отмечает тереховец. — И первое слово, и первые шаги мои, и даже слезы, пролитые от безответной любви.

Рядом с домом-пятистенком вздымается ввысь береза, ее почти 70 лет назад посадил все тот же предок Андрея.

— Красота, окружающая жителей Терехова, часто манит в деревню кинорежиссеров, которые снимают здесь исторические фильмы и сериалы, — признается Богачев.

На придомовой территории когда-то располагалась конюшня. Правда, сейчас от нее не осталось ничего, а скакунов пришлось раздать. Разговор внезапно прерывает пушистый питомец, появление которого не остается незамеченным.

— Ой, смотрите-смотрите, она мышку поймала, — восторженно восклицает соседка Андрея Раиса Бобовникова, присоединившаяся к диалогу.

— Это моя кошка, — с усмешкой говорит Андрей. — Часто тащит во двор всякую живность, очень хозяйственная.

Игривый зверек, приметив гостей, вышвыривает свою добычу и начинает позировать фотокорреспонденту. Все здесь наполнено деревенским уютом. Современных зданий не так уж и много. По утрам слышен крик петуха, а на лужайках пасутся козы.

Но деревня с каждым днем приобретает современные очертания. О том, что мегаполис рядом, напоминают башни «Москвы-Сити», виднеющиеся за избами. Да и сами местные скоро переселятся в другой район, а дома пойдут под снос.

— Многие уже переехали в квартиры, — говорит Андрей. — А кто-то продолжает здесь жить, надеясь, что его дом все же останется.

КСТАТИ

Многие деревни Московской области со временем вошли в состав столицы. Так, в 1960 году районами Москвы стали деревня Медведково, села Коломенское и Тропарево. А в 2012 году присоединили деревню Марьино.

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