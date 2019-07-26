«Зенит» поддержал трансфер нападающего Заболотного в «Сочи»
• 15:00 • 26 июля 2019
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Антон Заболотный перешел в петербургский клуб из «Тосно» в январе 2018 года
Фото: Сайт "Зенита"
«Зенит» хочет продать нападающего Антона Заболотного в «Сочи», сообщает издание "Невские Новости".
При этом сам игрок хотел бы продолжить спортивную карьеру в «Уфе», за которую он уже ранее выступал. Но «Уфа» готова лишь арендовать футболиста, что не устраивает руководство «Зенита».
Антон Заболотный перешел в петербургский клуб из «Тосно» в январе 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл в 16 матчах чемпионата России.
В настоящее время игрок тренируется с командой «Зенит — 2».
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