Алексей Кондаранцев: Более 23 тысяч спортивных объектов насчитывается в Москве
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что в настоящее время на территории Москвы расположены более 23 тысяч объектов для занятия физическими активностями.
По его словам, специальные площадки оборудованы инвентарем, удобным для всех групп населения.
- На сегодня в столице - 22,8 тысячи спортивных объектов и, конечно, спорт есть в каждом дворе. Это и площадки воркаута, и футбольные площадки, и катки, и бассейны, - цитирует Кондаранцева агентство городских новостей «Москва».
Он отмечает, что уровень инфраструктуры позволяет заниматься спортом всем желающим.
Кондаранцев рассказал об этом во время спортивного праздника «Московский спорт» в «Лужниках». В настоящее время мероприятия посетили более 44 тысяч человек.
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