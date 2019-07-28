Гитару с автографом Джима Моррисона продали в Подмосковье за 950 тысяч рублей
В ходе аукциона во время хэви-метал-фестиваля Big Gun в Серпуховском районе Московской области была продана гитара, на которой расписался фронтмен рок-группы The Doors Джим Моррисон и другие ее участники.
При стартовой цене в 790 тысяч рублей гитара ушла с молотка за 950 тысяч. Как уточняется на официальном сайте торгов, на гитаре производства 1960-х годов расписались помимо Моррисона барабанщик The Doors Джон Денсмор, гитарист Робби Кригер, клавишник Рэй Манзарик.
Помимо гитары на аукцион выставляли барабанные палочки ударников Scorpions и Metallica Джеймса Коттака и Ларса Ульриха, автограф Оззи Осборна, снимок участников Led Zeppelin 1973 года и другие лоты.
Между тем на торги выставили легендарный автомобиль агента 007 из фильмов про Джеймса Бонда — один из четырех Aston Martin, которые появлялись в первых фильмах «бондианы», «Шаровая молния» и «Голдфингер».
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