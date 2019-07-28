Москвичей предупредили о возможных ограничениях движения в день футбольного матча
Представители пресс-службы Московского метрополитена предупредили горожан и гостей столицы, что 28 июля, в день футбольного матча ЦСКА — «Локомотив», в подземке возможны ограничения на вход и выход.
Пассажиров попросили быть внимательнее и четко соблюдать требования сотрудников транспортной системы.
Также представители метро обратились к футбольным болельщикам, которые собираются посетить столичное дерби. Им сообщили, что с матча удобнее всего будет отправляться по домам, используя платформы подземки «ЦСКА», «Сокол», «Полежаевская» и МЦК Зорге. Данную информацию обнародовали на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к «ВЭБ-Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) July 28, 2019
Кроме того, в день матча горожан предупредили, что билеты на обратную поездку рекомендуется покупать заранее. Это поможет сэкономить время.
Напомним, что матч ЦСКА — «Локомотив» начнется на «ВЭБ Арене» в 19:00.
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