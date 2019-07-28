Систему VAR впервые использовали в матче чемпионата России по футболу
Система видеопомощи арбитрам 28 июля была в первый раз использована во время матча третьего тура чемпионата России по футболу. Это произошло в начале первого тайма столичного дерби — встречи ЦСКА — «Локомотив».
Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». В начале матча армейцы провели атаку, в результате которой мяч, как показалось, попал в руку Дмитрию Живоглядову — защитнику «Локомотива». В этот момент железнодорожник находился в пределах своей штрафной площадки.
Игроки ЦСКА настаивали на пенальти, в то время как «Локомотив» утверждал, что игры рукой не было.
Арбитр матча Вячеслав Безбородов посмотрел повтор эпизода при помощи VAR. В результате решение судьи оказалось за железнодорожниками. Одиннадцатиметровый удар назначен не был.
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