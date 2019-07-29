Московские врачи придумали новый способ лечения болезней сердца
Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с коллегами из Московского института электротехники протестировали новый метод лечения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов, наступающим после обширных инфарктов.
Как рассказал заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета Александр Герасименко, суть метода — в применении тканеинженерных конструкций, врастающих в сердце и заменяющих собой его отмершую часть.
Матрицу, созданную в лаборатории на специальном 3D-принтере, «напитывают» клетками сердца пациента — кардиомиоцитами и стволовыми. Трансплантация органа при данном методе не требуется.
«Заплатки» уже испытали на лабораторных кроликах и крысах, в октябре первая стадия доклинических испытаний официально будет завершена, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что кардиохирурги из московской клинической больницы имени Вересаева на время остановили сердце пациентки для того, чтобы спасти ей жизнь.
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