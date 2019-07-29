Территорию возле здания библиотеки ИНИОН ждет комплексное благоустройство
Комплексное благоустройство будет проведено на территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Новое городское пространство, вдохновленное концепцией манхэттенского парка «Хай-Лайн», появится по адресу: Нахимовский проспект, дом 51/21.
— Территория одной из крупнейших библиотек города станет местом для проведения мероприятий на открытом воздухе. Здесь будут проходить литературные чтения, лекции, посвященные науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников, — поделился информацией главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Пространство будет включать в себя территорию для прогулок и отдыха с кустарниками, деревьями и цветниками. На месте старого фонтана будет обустроена новая площадка — многоуровневый партер, раньше бывший его частью, станет летним амфитеатром с пятью рядами, способный вместить более 500 человек.
Визитной карточкой парка «Хай-Лайн» является «пиксельное» мощение: участки с цветниками и газонами чередуются с покрытием пешеходной зоной. Благодаря использованию данного подхода в благоустройстве территории возле здания библиотеки ИНИОН удастся подчеркнуть сочетание природы и городской среды.
Само здание библиотеки будет восстановлено в соответствии с проектом советского архитектора Якова Белопольского. Старый каркас здания будет заменен на монолитный железобетон, а фасады облицуют натуральным камнем. Также будут восстановлены мост и арка. Вся необходимая документация уже была утверждена Москомархитектурой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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