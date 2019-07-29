Госсовет Крыма отреагировал на призыв украинского журналиста ввести войска в Россию
Заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс отреагировал на слова бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара, который призвал страну ввести войска в Россию, пишет РБК.
— Это просто смешно. Что за глупости? Пусть они у себя разберутся с этой демократией, которая там у них есть, пусть они разберутся с языком. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе даже говорит им, что им нужно менять закон о языке, потому что он ущемляет права национальных меньшинств, пусть они разберутся в судебной системе своей, в коррупции, которую создал бывший президент Украины, — сказал Фикс.
Ранее украинский журналист на своей странице в социальной сети Facebook написал пост о том, что нужно «срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ». По мнению Кухара, украинский парламент должен разрешить ввод войск в Россию для создания «переходного демократического правительства народного доверия».
Весной этого года Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как обязательного для граждан государства. Документ вызвал волну критики как на Украине, так и за ее пределами. Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что документ нарушает права национальных меньшинств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятие закона вопиющим нарушением Украиной Минских соглашений.
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