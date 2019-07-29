Генштаб ВС России обвинил американские ЧВК в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американские частные военные компании грабят сирийские нефтяные объекты под прикрытием авиации коалиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Сергея Рудского.
— Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний, — заявил Рудской.
Помимо этого, генерал сообщил, что сирийская нефть с мест Конако, Эль-Омар и Танак незаконно добывается и продается, а иными словами — происходит «разграбление». Он сказал о том, что количество сотрудников ЧВК превышает 3,5 тысячи человек.
Рудской заявил, что большая часть полученных средств идет на содержание незаконных вооруженных формирований.
Также он рассказал о своем беспокойстве из-за постоянных поставок США в Заевфратье вооружений и военной техники. Генерал объяснил: эти действия только ухудшают обстановку в регионе.
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