Расформированные при Горбачеве полки возродят в России
Ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки, по большей части расформированные в советской армии по решению генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, воссоздают в Вооруженных силах России.
— В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту, — рассказал генерал-майор Андрей Колотовкин.
Летом текущего года вооруженные силы получили созданный по новому образцу понтонный парк, позволяющий за один час развернуть понтонный мост протяженностью 250 метров через реку. По словам Андрея Колотовкина, его использование важно с точки зрения мобильности, так как позволяет форсировать водные преграды собственными силами, передает газета «Красная звезда».
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