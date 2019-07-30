Финалистов конкурса «Цифровой прорыв» определили в Москве
Региональный этап всероссийского конкурса информационных технологий «Цифровой прорыв» завершился в Москве. По его итогам были определены 44 команды, которые отправятся представлять столицу на финале в Казани.
Всего в полуфинале конкурса поучаствовали 119 коллективов, представившие свои разработки в шести различных номинациях — «Промышленные решения», «Образование и наука», «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда», «Здравоохранение» и «Государственное управление».
Лучшие идеи, предложенные в ходе решения кейсов Департамента информационных технологий города Москвы, будут использованы для дальнейшего развития столицы.
Региональные соревнования в рамках конкурса «Цифровой прорыв» прошли в 40 городах страны. Во время них участники разработали сотни решений для социально значимых сфер, включая государственное управление и городскую среду. Столичный региональный этап конкурса оказался самым крупным в стране.
Финал «Цифрового прорыва» пройдет в Казани с 27 по 29 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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