Ляйсан Утяшева рассказала, что ее дочь не хочет быть гимнасткой
Российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала своим поклонникам о том, что ее с супругом Павлом Волей 4-летняя дочь София не хочет идти по стопам матери. Об этом спортсменка сообщила своим подписчикам в публикации Instagram.
Утяшева выставила архивное видео с одного из выступлений, где она совсем еще юная выполняет номер на соревнованиях. Она поделилась с поклонниками реакцией дочери на этот ролик.
— София смотрит на эти видео и спрашивает меня: «Это реально ты, мама? А больно так делать? Не страшно ли?» И вот этот вопрос мой любимый: «Мама, а зачем так гнуться?» — процитировала свою дочь гимнастка.
Далее Утяшева объяснила, что у ее ребенка совсем не лежит душа к маминой профессии. Знаменитость сообщила, что ее дочь больше тяготеет к тому, чтобы стать танцовщицей, актрисой или доктором.
— Все творческие профессии, но не гимнастика. Ее пугает булава и идея того, что нужно кого-то слушать и тренироваться по 6 часов минимум, — объяснила спортсменка.
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На заре динозавров, в YouTube и в первых социальных сетях наши выступления иногда выкладывали продвинутые пользователи того времени, за что им поклонСофия смотрит на эти видео и спрашивает меня: «это реально ты, мама? А больно так делать? Не страшно ли?» И вот этот вопрос мой любимый : «Мама, а зачем так гнуться?» (устами ребенка глаголит истина) У Софии порывов стать гимнасткой не наблюдаю. По крайней мере пока Она у нас больше танцовщица, актриса, доктор. Все творческие профессии, но не гимнастика. Ее пугает булава и идея того, что нужно кого-то слушать и тренироваться по 6 часов минимум...
Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)
Осенью 2012 года Утяшева вышла замуж за юмориста и шоумена Волю. В мае 2013 года у них родился первый ребенок Роберт, а еще через два года на свет появилась дочь София.
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