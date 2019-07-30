Росреестр упростил порядок заключения сделок с недвижимостью
В Федеральной кадастровой палате Росреестра заявили, что нотариально заверять сделки, касающиеся недвижимости в долевой собственности, теперь не требуется. Изменения в законе о государственной регистрации недвижимости вступят в силу с 31 июля.
На данный момент заверение нотариуса не нужно, если у продающегося или покупающегося объекта недвижимости один собственник. Согласно новому закону, даже если правами собственности обладают несколько человек, нотариальное удостоверение не понадобится при условии проведения сделки со всеми собственниками одновременно.
Договор можно будет заключить в письменной форме и подписать у всех правообладателей, поясняет «Российская газета».
Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко отметила, что часто собственниками объекта являются родственники.
— Им просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом, — сказала она.
Нововведение даст гражданам возможность сэкономить деньги и облегчить процесс оборота недвижимости.
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