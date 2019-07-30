Рустам Якубов стал директором парка «Лосиный остров»
Новым директором национального парка «Лосиный остров» стал Рустам Якубов. Об этом проинформировали в пресс-службе Минприроды России.
— Сегодня, 30 июля, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков представил коллективу ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» нового руководителя, — указано в сообщении ведомства.
Рустам Якубов ранее работал в Росимуществе, где он занимался вопросами управления земельным фондом. До назначения на новую должность он был директором дирекции природных территорий «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода».
По словам Рустама Якубова, у «Лосиного острова» на сегодняшний день имеется огромный потенциал для становления центром экологического образования и просвещения.
Читайте также: Новый пляж площадью 2,7 тысячи квадратных метров появится в Щелкове