Прощание с боксером Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге
Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым пройдет в Санкт-Петербурге 4 августа. Об этом сообщила вдова спортсмена на его странице в Instagram.
— Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больнице, — указано в сообщении.
Напомним: о смерти Максима Дадашева сообщили 23 июля. Боксер скончался в США на 28-м году жизни из-за травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Ранее сообщалось, что вдова Дадашева собирается судиться с рефери, который следил за последним боем покойного, а также с Атлетической комиссией штата Мэриленд. По ее мнению, поединок должен был закончиться раньше. Стоит отметить, что на организаторов встречи собирается подать в суд и Российская федерация бокса.
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