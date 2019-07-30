Будьте как дома: отдых по обмену становится все популярнее

Москвичи все чаще отходят от модели отпуска «все включено» и осваивают альтернативные модели каникул. Многих вдохновляет формат «отпуска по обмену». «Вечерка» выяснила у опытных путешественников, как организовать такой отдых.

Москвичка Яна Садыка открыла для себя путешествия по обмену в 2008 году. На глаза попался журнал со статьей про клуб сдающих и арендующих жилье туристов-единомышленников.

— Сначала люди просто приезжали ко мне, оставляя на сайте клуба отзывы, — рассказывает Яна. — Моя же первая поездка состоялась в 2011 году, это был Цейлон — одно из лучших воспоминаний всей жизни!

Без негативного опыта не обошлось. Два года назад Яна вместе со своей мамой отправилась в Ессентуки. Откликнулась женщина, договорились, что десять дней они поживут у нее, а еще десять — она у них.

Яна Садыка (справа) вместе с мамой Розалией в Санкт-Петербурге Фото: из личного архива Яны Садыка

— Деньги при таком формате не приняты, но я не люблю приезжать с пустыми руками, так что накупила угощения и сувениров, — вспоминает Яна. — Первое, что меня смутило, — грязь. Какое-то время хозяйка осталась с нами, смотрела телевизор по ночам и выпивала. Потом затребовала денег за свет и воду.

Оказалось, что это такая схема мошенничества: вынудить путешественников уехать. Яна советует: обязательно общайтесь с людьми по скайпу и просите показать, где вы будете жить. Не стоит игнорировать запасные варианты: хостел или частный сектор. Зато главный плюс отдыха по обмену — множество друзей по всему миру. Кто ж от такого откажется?

Полезные сайты аренды жилья

— bewelcome.org — сайт, существующий под девизом «Открой свои двери миру». Здесь официально зарегистрированы более 120 тысяч человек из 216 стран мира.

— homeexchange.com — здесь широта мирового охвата чуть меньше, «всего лишь» 187 стран мира. Однако модераторы сайта регулярно пополняют справочную информацию о тех или иных городах.

— www.obmendomami.ru — русский сайт отпуска по обмену. Допускается аренда по типу порталов Airbnb или Couchsurfing, с помощью которых можно заселиться к местным жителям на пару дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Сухова, эксперт по туризму:

— В этом виде отдыха мне нравится именно ощущение своего дома, которое обязательно появляется в «отпускной» квартире. В отеле ты обязан с 7 до 10 утра спуститься на завтрак, здесь ты живешь, как привык у себя дома. Бесспорны преимущества, если вы отдыхаете с маленькими детьми. Не секрет, что дети на море часто преподносят «сюрпризы» в виде акклиматизации, тепловых ударов, отравлений или инфекций. Ни в одном, даже пятизвездочном, гостиничном номере вы не обеспечите больному ребенку диетический стол и не приготовите лекарство. Здесь же все под рукой и всего вдоволь.

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