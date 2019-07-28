Глава АТОР напомнила правила безопасного отпуска
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, на что следует обратить внимание россиянам, собирающимся в отпуск, чтобы провести его без негативных последствий.
Ломидзе напомнила, что законодательство каждого государства содержит ограничения на вывоз определенных предметов и веществ, которые туристы могут попытаться забрать домой в качестве сувениров: кораллы, морские звезды, тюльпаны, дуриан.
Представитель АТОР призвала сверяться с памятками, которые выдают отдыхающим, во избежание проблем с законом.
Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная отметила, что угрозу также могут представлять блюда национальной кухни, непривычные для желудков россиян. В случае недомогания медик посоветовала незамедлительно обращаться за профессиональной помощью во избежание аллергии и пищевых отравлений, сообщает «Радио 1».
Ранее Майя Ломидзе рассказала, что туроператоры снизили цены на 30–40 процентов на нераспроданные путевки с вылетом до 5 августа.
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