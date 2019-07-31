Победитель аукциона подготовит коммунальную технику к осенне-зимнему сезону
По итогам аукциона, который пройдет в столице, победитель получит возможность подготовить более 2,5 тысячи единиц коммунальной техники к осенне-зимнему сезону. Об этом заявили в пресс-службе Департамента Москвы по конкурентной политике.
— Закупка предусматривает проведение комплексного сервисного обслуживания для коммунальной техники из 30 районов столицы, — подчеркивается в сообщении пресс-службы департамента, которое приводит агентство «Москва».
Начальная максимальная цена контракта составляет 389,6 миллиона рублей.
Глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев в свою очередь заявил, что в перечне коммунальной техники — тракторы, ремонтная техника, а также многофункциональные машины.
Заявки на участие в закупочной процедуре будут принимать до 12 августа 2019 года.
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