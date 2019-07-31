Жена Дмитрия Тарасова поддержала супруга в ситуации с алиментами
Анастасия Костенко высказала поддержку своему супругу футболисту Дмитрию Тарасову в скандале с алиментами. Неприятная ситуация с задолженностью по содержанию ребенка спортсмена от первого брака возникла еще в прошлом году.
— Один в поле не воин. P.S. Дружная семья — залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме — целый отряд родственников (наш табор(любимейший табор)) P.P.S Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны. Истина: «Как аукнется, так и откликнется», — написала Костенко в своем Instagram-аккаунте.
Напомним: Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге. 26 июля ему закрыли выезд за пределы России и арестовали его счета в банках.
Читайте также: 5 российских звезд, которые не платят алименты